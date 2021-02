Calcio: Mediaset si aggiudica diritti Champions per visione partita free e diretta streaming (Di giovedì 18 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mediaset Champions, su Mediaset un match in chiaro ogni turno anche nel triennio 2021 - 2024 La miglior partita di ogni turno di Champions League in chiaro e 104 partite ogni stagione in diretta streaming pay. È quanto si è aggiudicata Mediaset per il triennio 2021 - 2024 : 'Mediaset continuerà a garantire al pubblico italiano per tre anni, fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno di Champions League, finale compresa - ...

