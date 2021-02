Audi e-tron GT - In Italia con prezzi a partire da 107.800 euro (Di giovedì 18 febbraio 2021) A pochi giorni dalla presentazione virtuale, l' trong>Audi trong> ha aperto gli ordini per la e-tron GT, sportiva elettrica dalla potenza massima di 646 cavalli. Disponibile in due varianti, e-tron GT quattro e RS e-tron GT, è proposta in Italia con prezzi di listino che partono, rispettivamente, da 107.800 euro e 149.800 euro. La vettura arriverà nelle concessionarie a maggio. Differenze nelle performance. Entrambe le declinazioni della granturismo dei Quattro anelli adottano un motore per asse e batterie da 93 kWh raffreddate a liquido con tecnologia 800 volt. I livelli di potenza raggiunti e le prestazioni, però, sono differenti. La e-tron GT quattro arriva a 476 CV e 630 Nm, mentre la RS raggiunge i 588 CV e 830 ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 febbraio 2021) A pochi giorni dalla presentazione virtuale, l'trong> ha aperto gli ordini per la e-GT, sportiva elettrica dalla potenza massima di 646 cavalli. Disponibile in due varianti, e-GT quattro e RS e-GT, è proposta incondi listino che partono, rispettivamente, da 107.800e 149.800. La vettura arriverà nelle concessionarie a maggio. Differenze nelle performance. Entrambe le declinazioni della granturismo dei Quattro anelli adottano un motore per asse e batterie da 93 kWh raffreddate a liquido con tecnologia 800 volt. I livelli di potenza raggiunti e le prestazioni, però, sono differenti. La e-GT quattro arriva a 476 CV e 630 Nm, mentre la RS raggiunge i 588 CV e 830 ...

