“Arma di guerra, la violenza sessuale contro i bambini in conflitto”: il rapporto di Save the Children (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Arma di guerra: la violenza sessuale contro i bambini in conflitto”, il rapporto di Save the Children Oggi, nel mondo, 72 milioni di bambini vivono in zone dove forze Armate e gruppi Armati sono soliti perpetrare atti di violenza sessuale contro i minori. Un numero considerevole se si pensa che si tratta del 17 per cento dei 426 milioni di bambini che vive a meno di 50 chilometri dalle aree di conflitto a livello globale – 1 su 6. Questo è solo uno dei dati che emerge dal nuovo rapporto “Arma di guerra: la violenza ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) “di: lain”, ilditheOggi, nel mondo, 72 milioni divivono in zone dove forzete e gruppiti sono soliti perpetrare atti dii minori. Un numero considerevole se si pensa che si tratta del 17 per cento dei 426 milioni diche vive a meno di 50 chilometri dalle aree dia livello globale – 1 su 6. Questo è solo uno dei dati che emerge dal nuovodi: la...

SaveChildrenIT : Sono 72 milioni i #bambini che vivono in zone di guerra, dove forze e gruppi armati sono soliti perpetrare atti di… - pdilor : Le autorità federali statunitensi hanno incriminato tre programmatori nordcoreani per aver condotto una serie di at… - antonio_randino : RT @VITAnonprofit: I bambini che rischiano di essere vittime di violenze sessuali per mano di gruppi armati - davide_tommasin : #Ethiopia. Non ci si può fidare di un governo che avvia una campagna di guerra contro la propria gente e utilizza l… - VITAnonprofit : I bambini che rischiano di essere vittime di violenze sessuali per mano di gruppi armati -