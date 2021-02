Anche Asia Argento all’Isola dei famosi, ma farà qualcosa di mai visto nel reality (Di giovedì 18 febbraio 2021) La quindicesima edizione dell’Isola dei famosi si avvicina e ogni giorno vengono fuori nuove rivelazioni. Se solo ieri è stato svelato Massimiliano Rosolino come inviato dall’Honduras, oggi un’indiscrezione riguarda un nuovo, chiacchieratissimo personaggio. Si tratta di Asia Argento. L’attrice, figlia del regista Dario, è stata spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi, Anche per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 febbraio 2021) La quindicesima edizione dell’Isola deisi avvicina e ogni giorno vengono fuori nuove rivelazioni. Se solo ieri è stato svelato Massimiliano Rosolino come inviato dall’Honduras, oggi un’indiscrezione riguarda un nuovo, chiacchieratissimo personaggio. Si tratta di. L’attrice, figlia del regista Dario, è stata spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi,per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

