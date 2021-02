Addio a Rocco Fusco: fu assessore regionale e sindaco di Afragola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’deceduto ad Afragola (Na) dopo una lunga malattia Rocco Fusco, rappresentante sindacale, politico e coltivatore diretto. Nato nel 1945, Fusco è stato per anni dirigente della Coldiretti e ha ricoperto importanti incarichi nelle istituzioni. Alla fine degli anni Settanta fu eletto presidente della sezione Coldiretti di Afragola, incarico che ha ricoperto fino al 2018. Nel 1983 fu eletto sindaco di Afragola e nel 1985 fu tra i primi eletti della DC alle elezioni per la Provincia di Napoli. E’ stato presidente dal 1984 al 1990 della Federazione provinciale Coltivatori diretti di Napoli, dopo aver affiancato alla presidenza come vicario Arcangelo Lobianco. Eletto per la prima volta, nel 1987 al Consiglio regionale, negli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’deceduto ad(Na) dopo una lunga malattia, rappresentante sindacale, politico e coltivatore diretto. Nato nel 1945,è stato per anni dirigente della Coldiretti e ha ricoperto importanti incarichi nelle istituzioni. Alla fine degli anni Settanta fu eletto presidente della sezione Coldiretti di, incarico che ha ricoperto fino al 2018. Nel 1983 fu elettodie nel 1985 fu tra i primi eletti della DC alle elezioni per la Provincia di Napoli. E’ stato presidente dal 1984 al 1990 della Federazione provinciale Coltivatori diretti di Napoli, dopo aver affiancato alla presidenza come vicario Arcangelo Lobianco. Eletto per la prima volta, nel 1987 al Consiglio, negli ...

