Virginia ai 5 Stelle: “Basta giochetti, la base voti la mia candidatura” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Virginia Raggi sbotta. Apprende di possibili candidati alternativi per la carica di Sindaco della Capitale. Quindi scrive, perché ‘tutti’ leggano: “E’ il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma. Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini. Siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica. Lo scorso anno, mi sono candidata in piena trasparenza. Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e non leggere retroscena o assistere, come avviene ormai da anni, a trame di potere volte a isolare chi è scomodo… Il mio pensiero va anche a Giuseppe Conte che stimo. Lo ripeto: Basta ambiguità. Se qualcuno ha altri piani sulla città, lo dica apertamente. Si dia ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Raggi sbotta. Apprende di possibili candidati alternativi per la carica di Sindaco della Capitale. Quindi scrive, perché ‘tutti’ leggano: “E’ il momento che laM5S si esprima sulla miaa Roma.ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini. Siamo tutti ormai stanchi deida vecchia politica. Lo scorso anno, mi sono candidata in piena trasparenza. Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e non leggere retroscena o assistere, come avviene ormai da anni, a trame di potere volte a isolare chi è scomodo… Il mio pensiero va anche a Giuseppe Conte che stimo. Lo ripeto:ambiguità. Se qualcuno ha altri piani sulla città, lo dica apertamente. Si dia ...

