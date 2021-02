Violenza sessuale nei confronti della figlia minore: 9 anni e 11 mesi a un 71enne sannita (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri 16 febbraio 2021 i Carabinieri della Stazione di Frasso Telesino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Benevento – Ufficio Esecuzioni Penali, confermata dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli, a carico di un cittadino 71 enne di Frasso Telesino, per reiterate violenze sessuali nei confronti della figlia fin dall’età di 10 anni, i cui fatti, iniziati nell’anno 1995, sono stati resi noti soltanto nel 2010, a seguito di denuncia della vittima. L’uomo, dopo essere stato rintracciato dai militari, dopo le consuete formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Benevento per espiare la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri 16 febbraio 2021 i CarabinieriStazione di Frasso Telesino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale Ordinario di Benevento – Ufficio Esecuzioni Penali, confermata dalla SentenzaCorte di Appello di Napoli, a carico di un cittadino 71 enne di Frasso Telesino, per reiterate violenze sessuali neifin dall’età di 10, i cui fatti, iniziati nell’anno 1995, sono stati resi noti soltanto nel 2010, a seguito di denunciavittima. L’uomo, dopo essere stato rintracciato dai militari, dopo le consuete formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Benevento per espiare la ...

matteosalvinimi : Condannato all’ergastolo per omicidio della figlia, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia verso gli altri… - Calab_Magnifica : Gioia Tauro: arrestato 51enne per atti persecutori, estorsione e violenza sessuale - Ethy33466116 : RT @RasAlula14: #PramilaPatten funzionario Onu: 'Chiedo a tutte le parti coinvolte nelle ostilità nel Tigray di impegnarsi per una politica… - CDNewsCalabria : Violenza sessuale ed estorsione alla moglie, arrestato 51enne -