“Vergogna totale”. GF Vip, Samantha De Grenet nei guai: “Espulsa subito” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arrivati a questo punto della quinta edizione della casa del Grande Fratello Vip, è probabile che non ci sia una voce tra i personaggi all’interno da cui non sia traboccato uno scivolone verbale. Le ultime battute di trasmissione non potevano certo permettersi di peccare di troppo perbenismo. Nella carrellata delle battute spiacevoli degli inquilini della casa del GF Vip questa volta si è andato ad aggiungere l’utilizzo improprio del termine “autistico”, ad opera di Samantha De Grenet. La presentatrice dalla chioma gonfia di ricci, si ricordi, ha al suo attivo un convenevole del calibro di “Ti uccido”, rivolto alla collega Stefania Orlando in tempi meno sospetti di questi. Il fattaccio è avvenuto a tarda notte, e forse per questo passato un po’ sottotono. Samantha De Grenet si trovava in soggiorno, assieme a ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arrivati a questo punto della quinta edizione della casa del Grande Fratello Vip, è probabile che non ci sia una voce tra i personaggi all’interno da cui non sia traboccato uno scivolone verbale. Le ultime battute di trasmissione non potevano certo permettersi di peccare di troppo perbenismo. Nella carrellata delle battute spiacevoli degli inquilini della casa del GF Vip questa volta si è andato ad aggiungere l’utilizzo improprio del termine “autistico”, ad opera diDe. La presentatrice dalla chioma gonfia di ricci, si ricordi, ha al suo attivo un convenevole del calibro di “Ti uccido”, rivolto alla collega Stefania Orlando in tempi meno sospetti di questi. Il fattaccio è avvenuto a tarda notte, e forse per questo passato un po’ sottotono.Desi trovava in soggiorno, assieme a ...

cuarda29 : RT @Simo_Fiore: Lo portano via. Che vergogna. Che spettacolo vergognoso. Che vergogna il silenzio dei mezzi di comunicazione nostrani, che… - girandole_10 : @dariofrance Ma se li ha chiusi lei e poi li ha lasciati nel dimenticatoio più totale, di cosa stiamo parlando? Il ministero della vergogna! - marianomores61 : RT @isabellafed: La #palombelli esalta le doti di #conte con un enfasi che fa una ?? rabbia totale!!! Ma non si vergogna???? ??i radical chic… - ambiendator : RT @brokengirldown: @GiancarloDeRisi Ma sta cagna, parliamoci chiaro, non ha ne ha mai avuto una virgola di talento e se si è trovato con u… - Igualtatempresa : RT @Simo_Fiore: Lo portano via. Che vergogna. Che spettacolo vergognoso. Che vergogna il silenzio dei mezzi di comunicazione nostrani, che… -