Ventotto anni per Fabio Riva, 25 per Nicola, cinque per Vendola: richieste di condanna. Taranto, ex Ilva: “Ambiente svenduto” Processo sulla gestione del siderurgico ex Ilva, 47 imputati a vario titolo per disastro ambientale ed altri reati: 28 anni di reclusione chiesti anche per Girolamo Archinà e Luigi Capogrosso (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le richieste della procura sono state formulate nel primo pomeriggio in corte d’assise a Taranto. Sono a carico di 44 persone e tre società facenti capo all’Ilva. Le condanne più pesanti chieste per i fratelli Riva: 28 anni di reclusione per Fabio, 25 per Nicola, per Girolamo Archinà e Luigi Capogrosso (28 anni per entrambi). Per Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia, chiesta una condanna a cinque anni di reclusione. Quattro anni per l’ex presidente della Provincia di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ledella procura sono state formulate nel primo pomeriggio in corte d’assise a. Sono a carico di 44 persone e tre società facenti capo all’. Le condanne più pesanti chieste per i fratelli: 28diper, 25 per, per(28per entrambi). Per Nichi, ex presidente della Regione Puglia, chiesta unadi. Quattroper l’ex presidente della Provincia di ...

