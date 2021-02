Valerio Massimo Manfredi è uscito dal coma, ma le condizioni sono ancora gravi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi è uscito dal coma farmacologico, mail quadro clinico è ancora grave. Migliora anche per Antonella Prenner Valerio Massimo Manfredi è uscito dal coma farmacologico dopo il grave intossicamento da monossido di carbonio, avvenuto lo scorso 11 febbraio. Questa è sicuramente una buona notizia, ma i medici, nonostante il progresso invitano alla cautela. Non si conoscono ulteriori dettagli, anche perché la famiglia dello scrittore ha chiesto la massima riservatezza sull’accaduto. Di sicuro si tratta di un’ottima notizia, che lascia ben sperare, nonostante le condizioni generali siano ancora gravi. Lo scrittore è attualmente ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)dalfarmacologico, mail quadro clinico ègrave. Migliora anche per Antonella Prennerdalfarmacologico dopo il grave intossicamento da monossido di carbonio, avvenuto lo scorso 11 febbraio. Questa è sicuramente una buona notizia, ma i medici, nonostante il progresso invitano alla cautela. Non si conoscono ulteriori dettagli, anche perché la famiglia dello scrittore ha chiesto la massima riservatezza sull’accaduto. Di sicuro si tratta di un’ottima notizia, che lascia ben sperare, nonostante legenerali siano. Lo scrittore è attualmente ...

repubblica : Valerio Massimo Manfredi sta meglio: lo scrittore è fuori dal coma - Adnkronos : ++Valerio Massimo Manfredi è uscito dal coma++ - Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - FabrizioFalvo2 : RT @CiaoKarol: ???? Valerio Massimo Manfredi è uscito dal coma ?????? ECCO LE SUE CONDIZIONI - PREGHIAMO PER LUI! - RFantazzini : RT @justLucreziaM: Sta meglio lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, ancora massimo riserbo sulle condizioni della scrittrice Antonella Pre… -