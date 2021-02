Traffico Roma del 17-02-2021 ore 18:00 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono difficoltà nella zona sud del raccordo anulare un incidente in carreggiata interna provoca lunghi in colonna 20 a partire dalla Ardeatina Sino all’uscita Parco dei Medici in direzione quindi Aurelia per Traffico intenso in tangenziale abbiamo code tra Tor di Quinto all’uscita Salaria in direzione San Giovanni altre cose tra l’uscita parlata Monti Tiburtini al bivio con la Roma L’Aquila sempre verso San Giovanni qualche problema nella periferia est per un incidente in via Borghesiana all’intersezione con via Grottaglie altro incidente con disagio al Bernocchi in via di Ponte Ladrone all’altezza della via Ostiense ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana tratta della Roma Fiumicino l’arte racchiusa tra le Tre Fontane via della Magliana ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono difficoltà nella zona sud del raccordo anulare un incidente in carreggiata interna provoca lunghi in colonna 20 a partire dalla Ardeatina Sino all’uscita Parco dei Medici in direzione quindi Aurelia perintenso in tangenziale abbiamo code tra Tor di Quinto all’uscita Salaria in direzione San Giovanni altre cose tra l’uscita parlata Monti Tiburtini al bivio con laL’Aquila sempre verso San Giovanni qualche problema nella periferia est per un incidente in via Borghesiana all’intersezione con via Grottaglie altro incidente con disagio al Bernocchi in via di Ponte Ladrone all’altezza della via Ostiense ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana tratta dellaFiumicino l’arte racchiusa tra le Tre Fontane via della Magliana ...

