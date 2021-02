Traffico Roma del 17-02-2021 ore 08:30 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovate l’appuntamento con il Traffico Se procede incolonnati sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra l’uscita per la Roma-napoli e l’ardeatina rallentamenti in carreggiata esterna tra Prenestina e l’uscita per la Roma L’Aquila rallentamenti che ritroviamo anche su molte delle principali vie di accesso a Roma come sulla via Appia dal raccordo a Capannelle sulla Roma Fiumicino da via Isacco Newton al viadotto della Magliana è ancora sulla via Aurelia Cassia Flaminia e Salaria restiamo a nord della capitale per segnalare code anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Nomentana e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sulla A24 ci sono cose per un incidente tra Settecamini e il raccordo anulare verso Roma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovate l’appuntamento con ilSe procede incolonnati sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra l’uscita per la-napoli e l’ardeatina rallentamenti in carreggiata esterna tra Prenestina e l’uscita per laL’Aquila rallentamenti che ritroviamo anche su molte delle principali vie di accesso acome sulla via Appia dal raccordo a Capannelle sullaFiumicino da via Isacco Newton al viadotto della Magliana è ancora sulla via Aurelia Cassia Flaminia e Salaria restiamo a nord della capitale per segnalare code anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Nomentana e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sulla A24 ci sono cose per un incidente tra Settecamini e il raccordo anulare verso...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-02-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - FaRitardo1 : RT @TIRegionale: #FL5 #Roma #Civitavecchia - #FL1 #Orte #FiumicinoA.: traffico rallentato in prossimità di #RomaTuscolana per un inconvenie… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ????? #Roma #Traffico rallentamenti in via Flaminia tra Raccordo Anulare e via dei Due Ponti > Centro #Luceverde - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso ... -