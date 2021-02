The Matrix 4, Neil Patrick Harris: "L'atmosfera sul set era intima" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Neil Patrick Harris ha parlato dell'atmosfera sul set di The Matrix 4, svelando in che modo ha lavorato Lana Wachowski. Nel cast di The Matrix 4 ci sarà anche Neil Patrick Harris che, in un nuovo podcast realizzato da Variety, ha parlato dell'atmosfera sul set del progetto. L'ex star di How I Met Your Mother ha rivelato infatti che è rimasto sorpreso dall'approccio al lavoro sull'atteso sequel. Neil Patrick Harris ha spiegato che le riprese di The Matrix 4, con la guida della regista Lana Wachowski, erano "molto intime". L'attore ha sottolineato che la filmmaker era totalmente a suo agio nel girare con la luce naturale e occupandosi delle inquadrature. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha parlato dell'sul set di The4, svelando in che modo ha lavorato Lana Wachowski. Nel cast di The4 ci sarà ancheche, in un nuovo podcast realizzato da Variety, ha parlato dell'sul set del progetto. L'ex star di How I Met Your Mother ha rivelato infatti che è rimasto sorpreso dall'approccio al lavoro sull'atteso sequel.ha spiegato che le riprese di The4, con la guida della regista Lana Wachowski, erano "molto intime". L'attore ha sottolineato che la filmmaker era totalmente a suo agio nel girare con la luce naturale e occupandosi delle inquadrature. ...

