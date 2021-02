Terremoto in Giappone, gravi danni al circuito drifting di Ebisu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per i Giapponesi il drifting è uno sport sacro e per farlo non c'è niente di meglio che il circuito di Ebisu, costruito sulle montagne a nord del Giappone. Una struttura storica della prefettura di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per isi ilè uno sport sacro e per farlo non c'è niente di meglio che ildi, costruito sulle montagne a nord del. Una struttura storica della prefettura di ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Giappone Terremoto in Giappone, gravi danni al circuito drifting di Ebisu ... costruito sulle montagne a nord del Giappone. Una struttura storica della prefettura di Fukushima, ... come altre parti di territorio intorno, è stato pesantemente danneggiato dal terremoto che sabato ...

La zona di Zave - Al posto sbagliato, nel momento sbagliato A marzo del 2011, quando sono passati appena pochi giorni dal tremendo terremoto e conseguente tsunami che ha devastato una regione del Giappone, Sony Computer Entertainment blocca la distribuzione ...

TERREMOTO Giappone: SCOSSA Fortissima di MAGNITUDO 7.3 RICHTER vicino a FUKUSHIMA. Il VIDEO con i DANNI iLMeteo.it Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione. Serie di terremoti anche nella giornata odierna, mercoledì 17 febbraio 2021, soprattutto nel Pacifico, dove pochi gior ...

