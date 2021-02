Simone Biles | «Mia figlia? Mai nella squadra Usa di ginnastica»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Mia figlia? Mai nella squadra Usa di ginnastica». Simone Biles, una delle più grandi ginnaste di tutti i tempi, è ancora in attività e i figli sono di là da venire, ma per lei è una certezza: se avesse una figlia non la manderebbe nella squadra statunitense di ginnastica artistica. Le vicende sono note, hanno coinvolto lei e decine di altre atlete, ancora praticamente bambine, molestate dal medico Larry Nassar.

Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

La lista delle medaglie e dei record battuti sono più che sufficienti per qualificare una delle atlete che ha maggiormente rivoluzionato il mondo della ginnastica artistica. Tra coloro che di gioie ne ha regalate già tantissime e che, però, non si accontenta mai e punta sempre più in alto, c'è Simone Biles. Colei che ha vinto tutto vuole osare a Tokyo, ma c'è qualche ostacolo. La cinque volte campionessa del mondo si prepara per Tokyo 2021 con lo Yurchenko-Yang Wei, ma rischia le caviglie in caso di errori.