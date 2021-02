Short track, Nazionale in raduno a Bormio in vista dei Mondiali in Olanda (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ l’ultimo raduno per la Nazionale italiana di Short track al Palaghiaccio di Bormio prima dei Mondiali di Dordrecht, in programma dal 5 al 7 marzo. Dopo gli splendidi risultati agli Europei di Gdansk, chiusi con tre medaglie nell’ultima giornata di gare, gli azzurri vogliono puntare sempre più in alto saranno impegnati sul ghiaccio valtellinese fino al 27 febbraio. Ventuno gli atleti convocati dagli allenatori Frederic Blackburn ed Assen Pandov: Chiara Betti (C.P. Pinè), Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.P. Pinè), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Mattia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ l’ultimoper laitaliana dial Palaghiaccio diprima deidi Dordrecht, in programma dal 5 al 7 marzo. Dopo gli splendidi risultati agli Europei di Gdansk, chiusi con tre medaglie nell’ultima giornata di gare, gli azzurri vogliono puntare sempre più in alto saranno impegnati sul ghiaccio valtellinese fino al 27 febbraio. Ventuno gli atleti convocati dagli allenatori Frederic Blackburn ed Assen Pandov: Chiara Betti (C.P. Pinè), Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.P. Pinè), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Mattia ...

