Robot chirurgico asporta tumore su paziente sveglia | è la prima volta al mondo

AGI - Per la prima volta al mondo un Robot chirurgico ha asportato un tumore maligno al rene su una paziente sveglia, presso l'Urologia universitaria dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Una donna 62enne, dopo aver sconfitto molti anni prima un tumore grazie all'asportazione di un polmone, ora si trovava a convivere con una massa al rene che continuava a crescere e che non poteva essere asportata. Il rischio operatorio era troppo elevato a causa dei suoi problemi respiratori. "Ero già stata visitata in diversi centri di eccellenza italiani, dove mi avevano detto che l'unica terapia era l'asportazione della massa - racconta la paziente - ma gli ...

