Quanto è buono ordinare la cena a domicilio a Milano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un indiano Al Noor è decisamente la migliore rosticceria indiana della città, con due sedi in zone strategiche (Bocconi e Lambrate): i piatti sono gustosi, arrivano sempre caldi, i prezzi più che corretti. Segnalo un ottimo pollo tandoori, un piccantissimo chicken tikka masala e il sabji khurchan, le verdure miste cotte in una miscela speciale di curry. Un'unica accortezza: aerate il locale dopo avervi mangiato, altrimenti vi sembrerà di vivere a Jaipur – non che in questo momento debba per forza essere una cosa negativa, anzi. Un hamburger Se lo dobbiamo fare, facciamolo bene, facciamolo zozzo, facciamolo americano: da Five Guys l'hamburger ve lo componete voi, ché la personalizzazione è una delle colonne portanti di questa catena nata in Virginia nel lontano 1986. 15 condimenti che danno vita a oltre 250mila combinazioni; ottima carne condita e cotta come il dio degli hamburger ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanto buono IL GOVERNO DRAGHI E' IDEOLOGICO E PERICOLOSO

Il governo Draghi non promette niente di buono. Anzi, con la scusa della solidarietà nazionale (attuata tuttavia e come sempre con il manuale ... anzi ci si deve attendere il contrario di quanto sarebbe ...

Mister 200 gol: il 'cobra' Corbanese raccontato dagli storici compagni di squadra del Belluno

In più, è buono, bravo ed è pure bello: se fossi una donna lo sposerei. La rete che ricordo più ... Come dicevano di Filippo Inzaghi, non è tanto il Cobra a essere innamorato del gol, quanto il gol a ...

Buoni Spesa 2021 a Venezia: informazioni e scadenze Comune di Venezia Quando Lola Montez faceva ballare i sovrani

Nasceva duecento anni fa in Irlanda la “diva“ scandalosa che sedusse Liszt, i due Dumas e spinse Ludwig di Baviera a lasciare il trono ...

Come si applica un codice sconto su ShopED

Rispamiare con i codici sconto ShopED non è mai stato così semplice! Preleva il coupon dalla lista che troverai qui sotto, applicalo al carrello e lo sconto ti verrà subito applicato! Poter contare su ...

