Porto - Juventus 2 - 1 Live: Chiesa all'82' dà una nuova speranza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All'82' la Juventus dimezza lo svantaggio grazie a Federico Chiesa. Il gol del 2 - 1 nasce con un'incursione di Rabiot sulla fascia sinistra, che serve l'esterno, il quale calcia di piatto sul secondo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All'82' ladimezza lo svantaggio grazie a Federico. Il gol del 2 - 1 nasce con un'incursione di Rabiot sulla fascia sinistra, che serve l'esterno, il quale calcia di piatto sul secondo ...

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82'). #UCL - ilariadituccio : RT @GiovaAlbanese: L'emergenza in difesa per la #Juventus durerà un paio di settimane: anche #Chiellini, come #Bonucci, dovrebbe tornare in… - infoitsport : Porto-Juventus 2-1, Cassano: 'Ronaldo egoista, a lui non frega nulla che altri facciano gol' -