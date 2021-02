Pd M5s Leu nasce il primo intergruppo al Senato, Conte: «Giusto e opportuno» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La nascita di un Gruppo comune in Senato. Nelle scorse ore l’ex premier Conte ha detto di credere molto nell’unione Pd M5s Leu. Nel corso della giornata di ieri i capigruppo a Palazzo Madama hanno deciso di far nascere una nuova alleanza: «Da domani insieme per rilanciare il Paese». Un’iniziativa che sarebbe alquanto gradita anche al neo presidente del Consiglio. «Offriamo a Draghi un’area omogenea per aiutarlo a raggiungere i propri obiettivi», ha dichiarato il segretario dei Dem Nicola Zingaretti. Non resta dunque che stendere un documento programmatico. Un gruppo composto da Pd-M5s-Leu, per “ripartire dall’esperienza positiva del governo Conte 2”. Questo lascia in eredità il presidente del Consiglio dimissionario. E si tratta di un segnale importante, che arriva non a caso alla vigilia del primo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La nascita di un Gruppo comune in. Nelle scorse ore l’ex premierha detto di credere molto nell’unione Pd M5s Leu. Nel corso della giornata di ieri i capigruppo a Palazzo Madama hanno deciso di farre una nuova alleanza: «Da domani insieme per rilanciare il Paese». Un’iniziativa che sarebbe alquanto gradita anche al neo presidente del Consiglio. «Offriamo a Draghi un’area omogenea per aiutarlo a raggiungere i propri obiettivi», ha dichiarato il segretario dei Dem Nicola Zingaretti. Non resta dunque che stendere un documento programmatico. Un gruppo composto da Pd-M5s-Leu, per “ripartire dall’esperienza positiva del governo2”. Questo lascia in eredità il presidente del Consiglio dimissionario. E si tratta di un segnale importante, che arriva non a caso alla vigilia del...

bobogiac : Scusate ma di che vi indignate per la scelta dell’intergruppo con M5S e LEU da parte del PD. Dopo che hai indicato… - Ettore_Rosato : La scelta di andare verso una coalizione strutturale tra Pd, M5s e Leu, codificata anche nell’intergruppo parlament… - Capezzone : Ma il Quirinale non ha niente da dire (o da velinare o da moralsuasionare) sul subgoverno Pd-M5S-LeU? Non si era pa… - FlaviaDegreg : .La nascita intergruppo M5S-PD-LeU fa chiarezza. Ad @Azione_it ce lo aspettavamo. Ai riformisti l’ardua sentenza. - Stefano75MI : @AlessandroPipi4 @CarloCalenda @Azione_it Alessandro, ti rendi conto che prospettando come inevitabile l'alleanza P… -