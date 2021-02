Nuove varianti Covid | Roberta Villa | “Contagiano di più | giusti lockdown locali”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In questi giorni si sta parlando molto della diffusione delledi Coronavirus. In modo particolare al centro dell’attenzione ce ne sono tre tipologie: quella inglese, quella sudafricana e quella brasiliana, che sarebbero più contagiose rispetto alla versione precedente del virus e fanno temere per l’evoluzione della pandemia. Per saperne di più abbiamo intervistato la giornalista e divulgatrice scientifica bergamasca, laureata in medicina e chirurgia, chiedendole di tracciare il punto della situazione. Come si sta evolvendo la pandemia? Sono molto preoccupata per la diffusione delledi Coronavirus e perchè mi sembra che, in termini di preparazione, in un anno non abbiamo compiuto passi avanti per affrontare l’epidemia. Tutto quello che si sapeva che si sarebbe dovuto fare sin dall’inizio, ...