'Non è Osimhen la persona con variante Covid a Napoli' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Napoli - L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II " smentisce categoricamente la notizia " circolata in città " che sia il calciatore del Napoli Victor Osimhen il professionista proveniente ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021)- L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II " smentisce categoricamente la notizia " circolata in città " che sia il calciatore delVictoril professionista proveniente ...

ciropellegrino : Va data o no la notizia che è un calciatore, #Osimhen colui che ha portato a #Napoli la variante del #Covid, di ri… - GaeFormisano19 : RT @Napoli_Report: ??L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce la notizia su #Osimhen: 'Non è lui il professionista provenie… - Ale15__ : @GA7_Official Gianni non so se hai visto tutti gli insulti a osimhen io ho provato il possibile da stamattina a dif… - Hsiwk_ : RT @Napoli_Report: ??L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce la notizia su #Osimhen: 'Non è lui il professionista provenie… - RaffaeleDeSa : RT @Napoli_Report: ??L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce la notizia su #Osimhen: 'Non è lui il professionista provenie… -