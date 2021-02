Napoli, i vigili gli sequestrano il triciclo e lui getta la frutta in strada: il video in diretta è virale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un episodio che sta facendo il giro del web quello accaduto oggi a Barra. Come testimoniano le immagini registrate da una donna e pubblicate da Edizione Caserta, una pattuglia della Polizia Municipale, durante un servizio di controllo, ha sequestrato il mezzo del venditore ambulante perchè abusivo. Caos nel quartiere Barra Dopo il fermo del mezzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un episodio che sta facendo il giro del web quello accaduto oggi a Barra. Come testimoniano le immagini registrate da una donna e pubblicate da Edizione Caserta, una pattuglia della Polizia Municipale, durante un servizio di controllo, ha sequestrato il mezzo del venditore ambulante perchè abusivo. Caos nel quartiere Barra Dopo il fermo del mezzo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini Covid, nei prossimi giorni via adesioni forze dell’ordine e vigili - Notiziedi_it : Napoli, paura in via Carducci: camion investe palo della luce e lo piega. Intervengono i vigili e devono rimuoverlo - andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca “Fondamentali per i piani d'evacuazione dei Campi flegrei e del Vesuvio”: le richieste dei vigili del fuoco di Na… - NapoliToday : #Cronaca “Fondamentali per i piani d'evacuazione dei Campi flegrei e del Vesuvio”: le richieste dei vigili del fuoc… - Notiziedi_it : Napoli, paura in via Carducci: camion investe palo della luce e lo piega. Intervengono i vigili e devono rimuoverlo -