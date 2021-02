Massimo Clementi: «La variante inglese del Covid non è più letale, no allarmismi» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, Massimo Clementi, ha voluto tranquillizzare i cittadini italiano dichiarando che la variante inglese non è più letale. Poi chiede di non creare inutili allarmismi. Clementi (San Raffaele): “No allarmismi, la variante inglese non è più letale” Intervistato oggi dal gruppo Quotidiano Nazionale, Massimo Clementi ha dichiarato: «Sento dire insistentemente che si tratta di una mutazione molto più letale, ma non è così. Ho visto tantissimo allarmismo in queste settimane, ma ritengo non ce ne sia motivo». Il direttore ha chiesto di riportare le cose dentro il ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano,, ha voluto tranquillizzare i cittadini italiano dichiarando che lanon è più. Poi chiede di non creare inutili(San Raffaele): “No, lanon è più” Intervistato oggi dal gruppo Quotidiano Nazionale,ha dichiarato: «Sento dire insistentemente che si tratta di una mutazione molto più, ma non è così. Ho visto tantissimo allarmismo in queste settimane, ma ritengo non ce ne sia motivo». Il direttore ha chiesto di riportare le cose dentro il ...

