Mare Of Easttown con Kate Winslet, detective tormentata nella serie crime di Sky (video trailer) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non ha ancora una data d’uscita, ma arriverà prossimamente su Sky e Now Tv la nuova serie Mare Of Easttown con Kate Winslet, che ne è interprete ma anche produttrice esecutiva. Il trailer del thriller in arrivo su Sky ha debuttato il 17 febbraio: Mare Of Easttown con Kate Winslet si presenta come un crime drama dalla dimensione corale, che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse e come la famiglia. Mare Of Easttown con Kate Winslet è basata anche sul peso che i fantasmi del passato hanno sul presente: la storia è quella di Mare Sheehan, una detective di una cittadina della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non ha ancora una data d’uscita, ma arriverà prossimamente su Sky e Now Tv la nuovaOfcon, che ne è interprete ma anche produttrice esecutiva. Ildel thriller in arrivo su Sky ha debuttato il 17 febbraio:Ofconsi presenta come undrama dalla dimensione corale, che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse e come la famiglia.Ofconè basata anche sul peso che i fantasmi del passato hanno sul presente: la storia è quella diSheehan, unadi una cittadina della ...

RBcasting : Le prime immagini della miniserie HBO 'Mare of Easttown', con il premio Oscar Kate Winslet. Prossimamente in Italia… - ImpieriFilippo : RT @digitalsat_it: Siamo ciò che nascondiamo. Mare of Easttown, una nuova miniserie con protagonista Kate Winslet. Prossimamente su Sky Atl… - digitalsat_it : Siamo ciò che nascondiamo. Mare of Easttown, una nuova miniserie con protagonista Kate Winslet. Prossimamente su Sk… - 3cinematographe : #MareOfEasttown: il trailer della nuova serie TV con Kate Winslet - badtasteit : #MareOfEasttown: il trailer della miniserie con #KateWinslet e #GuyPearce in arrivo su #Sky -