Maddalena Imperato | la cantante ha un tumore rarissimo | ' Devo guarire per il futuro di mia figlia' Una raccolta fondi per aiutarla

CristianiToday : Maddalena Imperato è una giovane cantante e mamma di 34 anni originaria di Portici in provincia di Napoli. Sta vive… - Rita_Sberna : Maddalena Imperato è una giovane cantante e mamma di 34 anni originaria di Portici in provincia di Napoli. Sta vive… -

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena Imperato

Il Mattino

vive a Portici (Napoli), lavora come musicista, ha una bambina di quattro anni ma da tre sta lottando contro una malattia rarissima . La 34enne, infatti, è affetta da un ...Scatta una catena di solidarietà per una donna di Portici.è un'artista che fino a quale anno si era esibita con successo in alcuni spettacoli e aveva anche condotto degli eventi in radio e nelle TV locali. Ma da tre anni il suo sorriso è ...Maddalena Imperato vive a Portici (Napoli), lavora come musicista, ha una bambina di quattro anni ma da tre sta lottando contro una malattia rarissima. La 34enne, infatti, è affetta ...Primiero (Trento) – Proseguono a pieno ritmo le opere di adeguamento dello storico Palazzo Scopoli a Tonadico, destinato a diventare “Casa del Cibo”. Un progetto che aveva suscitato nei mesi scorsi an ...