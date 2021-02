Lombardia, vaccinazioni agli over 80 Giovedì il via: partiti i primi 11.000 sms (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vaccino anti Covid, da Giovedì 18 febbraio la campagna in 74 centri vaccinali lombardi. I primi sms riguardano gli appuntamenti per domani, venerdì e sabato, in serata partiranno anche quelli per la giornata di domenica. Sul portale della Regione continuano le adesioni: raggiunto quasi il 50 per cento dei 726.000 over 80. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vaccino anti Covid, da18 febbraio la campagna in 74 centri vaccinali lombardi. Isms riguardano gli appuntamenti per domani, venerdì e sabato, in serata partiranno anche quelli per la giornata di domenica. Sul portale della Regione continuano le adesioni: raggiunto quasi il 50 per cento dei 726.00080.

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia vaccinazioni Viggiù nella morsa della variante scozzese Varese, 17 febbraio 2021 - IIn Lombardia si contano sulle dita di una mano le strutture in grado di individuare le varianti del ... Bisogna studiarle per capire se possono avere effetti su vaccinazioni o ...

L'agenda della ricostruzione, secondo Draghi La direzione guarda, ancora, al modello Bertolaso, presentato negli scorsi giorni in Lombardia e ... A questa visione territoriale, quartiere per quartiere, delle vaccinazioni si accompagna la riforma ...

Vaccinazioni anti Covid-19 Regione Lombardia Vaccini, in Lombardia quasi la metà degli over 80 ha già aderito (LaPresse) – Aumenta il numero delle adesioni alla vaccinazione anti Covid per gli over 80 in Lombardia sul portale vaccinazionicovid.servizirl.it: alle 14, con 349.887 click, si è raggiunto quasi il ...

Vaccinazioni di massa per gli over 80 in Lombardia al via da domani giovedì 18 febbraio Avranno inizio domani, giovedì 18 febbraio, le vaccinazioni anti Covid-19 sulla popolazione anziana over 80, cominciando da tutti coloro che si sono prenotati ...

