L'Etna torna a fare paura, spettacolare eruzione per il vulcano più alto d'Europa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'Etna si è risvegliato. E torna a fare paura. Una spettacolare eruzione ha tenuto Catania col fiato sospeso per tutta la giornata di ieri 16 febbraio fino a oggi. Ma adesso, al pomeriggio del 17 febbraio, l'attività del più alto vulcano d'Europa è quasi completamente cessata. Lo riporta il sito LaSicilia.it. Si è sviluppata sull'Etna, il 16 febbraio, una forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est. Con l'emissione di un'alta nube di cenere lavica che si è dispersa verso sud. Voli bloccati Dalla stessa "bocca" emergeva un trabocco lavico. Un fenomeno che ha prodotto un modesto collasso del fianco del cono generando un flusso piroclastico che si è sviluppato lungo la parete occidentale della valle del Bove.

