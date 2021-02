Lahm: “Non consiglierei a un calciatore gay di fare coming out. Ne esci male” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex nazionale tedesco Philipp Lahm sconsiglierebbe a un professionista del calcio omosessuale di fare coming out. Lo ha scritto testuale nel suo nuovo libro. Perché, scrive il campione del mondo 2014, anche oggi “le possibilità di fare un tentativo in Bundesliga e passarla liscia sono scarse”. L’ambiente del calcio continua ad essere omofobico, secondo Lahm. “Se un giocatore pensasse di fare qualcosa del genere e me ne parlasse, gli consiglierei di consultarsi molto bene con i suoi più stretti confidenti, e di rendersi conto onestamente delle sue motivazioni. Ma gli sconsiglierei di parlarne anche con i suoi compagni di squadra”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex nazionale tedesco Philippsconsiglierebbe a un professionista del calcio omosessuale diout. Lo ha scritto testuale nel suo nuovo libro. Perché, scrive il campione del mondo 2014, anche oggi “le possibilità diun tentativo in Bundesliga e passarla liscia sono scarse”. L’ambiente del calcio continua ad essere omofobico, secondo. “Se un giocatore pensasse diqualcosa del genere e me ne parlasse, glidi consultarsi molto bene con i suoi più stretti confidenti, e di rendersi conto onestamente delle sue motivazioni. Ma gli sdi parlarne anche con i suoi compagni di squadra”. L'articolo ilNapolista.

