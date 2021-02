La sicurezza in azienda passa dalla realtà virtuale con Arbra e Sti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Labitalia) - La realtà virtuale rappresenta l'ultima frontiera della sicurezza. Una risorsa che, grazie al progetto di Arbra e Sti finanziato dal Fondo interprofessionale Formazienda, ora è a disposizione non solo delle grandi aziende ma anche delle Pmi. Tramite software specializzati, visori, controller e sensori, è possibile riprodurre condizioni di lavoro estreme. Si tratta delle cadute da 40 metri o delle operazioni che vengono svolte in spazi confinati ed esposti ad alto rischio di esplosioni, asfissia o inquinamento chimico. Contesti troppo pericolosi per testare la corretta applicazione delle procedure di sicurezza e nei quali la realtà virtuale si sta affermando come uno strumento irrinunciabile per condurre a termine ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Labitalia) - Larappresenta l'ultima frontiera della. Una risorsa che, grazie al progetto die Sti finanziato dal Fondo interprofessionale Form, ora è a disposizione non solo delle grandi aziende ma anche delle Pmi. Tramite software specializzati, visori, controller e sensori, è possibile riprodurre condizioni di lavoro estreme. Si tratta delle cadute da 40 metri o delle operazioni che vengono svolte in spazi confinati ed esposti ad alto rischio di esplosioni, asfissia o inquinamento chimico. Contesti troppo pericolosi per testare la corretta applicazione delle procedure die nei quali lasi sta affermando come uno strumento irrinunciabile per condurre a termine ...

DNVGLBA_IT : @AcciaiTerni compie un nuovo passo per la tutela della sicurezza dei lavoratori ottenendo il #MyCareReadinessLevel,… - fainformazione : Per Future Time nuovo accordo di partnership con Acronis Future Time, azienda romana attiva dal 2001 nella distrib… - fainfoscienza : Per Future Time nuovo accordo di partnership con Acronis Future Time, azienda romana attiva dal 2001 nella distrib… - SicurezzaN : Un’azienda italiana di sicurezza informatica ha portato alla luce una falla di Telegram che consentirebbe di legger… - Sicurya : La nomina dell'RSPP è sempre necessaria in azienda? Cosa prevede la norma? Facciamo chiarezza e vediamo di cosa si… -

Ultime Notizie dalla rete : sicurezza azienda Ipo e mercati privati Sono strumenti di investimento che, dopo aver identificato una azienda da acquisire, servono a ...molte aziende a ricorrere allo smartworking e a utilizzare nuovi e più sofisticati sistemi di sicurezza.

Padova, precipita con il muletto: muore operaio 63enne I responsabili della sicurezza dell'azienda sono stati ascoltati dai militari: sono ancora diversi i punti oscuri della dinamica che dovranno essere chiariti nelle prossime ore.

La sicurezza in azienda passa dalla realtà virtuale con Arbra e Sti Il Tempo Roma. Italiane chiede priorità di accesso alla campagna vaccinale per i nostri lavoratori in prima linea Sin dal primo momento dell’emergenza sanitaria Poste Italiane si è impegnata per garantire un accesso in sicurezza per i dipendenti e i clienti dei 150 Uffici Postali della città metropolitana di Cagl ...

Sulla McLaren Artura di serie il sistema Pirelli Cyber Tyre Pirelli gomma di serie le automobili con il pneumatico sensorizzato che parla con l'auto. Per la prima volta al mondo, una vettura monta in ...

Sono strumenti di investimento che, dopo aver identificato unada acquisire, servono a ...molte aziende a ricorrere allo smartworking e a utilizzare nuovi e più sofisticati sistemi diI responsabili delladell'sono stati ascoltati dai militari: sono ancora diversi i punti oscuri della dinamica che dovranno essere chiariti nelle prossime ore.Sin dal primo momento dell’emergenza sanitaria Poste Italiane si è impegnata per garantire un accesso in sicurezza per i dipendenti e i clienti dei 150 Uffici Postali della città metropolitana di Cagl ...Pirelli gomma di serie le automobili con il pneumatico sensorizzato che parla con l'auto. Per la prima volta al mondo, una vettura monta in ...