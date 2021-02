Intergruppo M5S Pd LeU: cosa significa e quali le conseguenze della scelta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ieri, martedì 16 febbraio 2021, è stata annunciata la formazione dell’Intergruppo M5S-Pd-LeU al Senato. L’asse che sosteneva il Governo Conte bis sceglie di coordinare le proprie mosse anche nell’era Draghi: intesa elettorale da proporre anche a livello locale in vista? Intergruppo M5S Pd LeU: la “vecchia” maggioranza si consolida Nella giornata di ieri, martedì 16 febbraio 2021, M5S, Pd e Leu hanno annunciato la formazione di un Intergruppo al Senato. In pratica, i tre partiti che sostenevano il secondo Governo Conte hanno deciso di coordinare la propria attività a Palazzo Madama attraverso un’assemblea dei tre capigruppo – Licheri (M5S), Marcucci (Pd), De Petris (LeU). Il Segretario Dem Zingaretti ha definito l’Intergruppo, appunto, come “un punto di appoggio solido e credibile” da cui indirizzare le ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ieri, martedì 16 febbraio 2021, è stata annunciata la formazione dell’M5S-Pd-LeU al Senato. L’asse che sosteneva il Governo Conte bis sceglie di coordinare le proprie mosse anche nell’era Draghi: intesa elettorale da proporre anche a livello locale in vista?M5S Pd LeU: la “vecchia” maggioranza si consolida Nella giornata di ieri, martedì 16 febbraio 2021, M5S, Pd e Leu hanno annunciato la formazione di unal Senato. In pratica, i tre partiti che sostenevano il secondo Governo Conte hanno deciso di coordinare la propria attività a Palazzo Madama attraverso un’assemblea dei tre capigruppo – Licheri (M5S), Marcucci (Pd), De Petris (LeU). Il Segretario Dem Zingaretti ha definito l’, appunto, come “un punto di appoggio solido e credibile” da cui indirizzare le ...

bobogiac : Scusate ma di che vi indignate per la scelta dell’intergruppo con M5S e LEU da parte del PD. Dopo che hai indicato… - Ettore_Rosato : La scelta di andare verso una coalizione strutturale tra Pd, M5s e Leu, codificata anche nell’intergruppo parlament… - CarloCalenda : Nulla di sorprendente nella nascita di un intergruppo M5S-PD-LeU. È una strada scelta consapevolmente da molto temp… - borg_gio : L'HuffPost: Pd-M5s-Leu: nasce l'intergruppo per sfidare la destra. Conte plaude. - conci66aa : RT @AngeloCiocca: #Draghi al #Senato per la #fiducia: 'E' governo del Paese' Benissimo. Ma dell' #intergruppo nato ieri tra #PD, #M5S, #Leu… -