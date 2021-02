Il Principe Filippo ricoverato in ospedale: il comunicato ufficiale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ricovero ospedaliero per il Principe Filippo. Il marito della Regina Elisabetta, nonché Duca di Edimburgo, si sarebbe sentito poco bene Ricovero ospedaliero per il Principe Filippo. Ad annunciarlo è Buckingham Palace che parla di “una misura precauzionale“. Il duca di Edimburgo nonché marito della Regina Elisabetta, infatti, si sarebbe sentito poco bene e avrebbe bisogno di riposo e di essere tenuto sotto osservazione dal personale medico. Non sappiamo di preciso in cosa consista il malore del Principe 99enne che, già nel dicembre 2019, affrontò un ricovero ospedaliero di qualche giorno. Il breve comunicato diramato da Buckingham Palace recita: “Sua altezza reale il duca di Edimburgo è stato ricoverato martedì sera al King Edward VII Hospital di Londra; il ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ricovero ospedaliero per il. Il marito della Regina Elisabetta, nonché Duca di Edimburgo, si sarebbe sentito poco bene Ricovero ospedaliero per il. Ad annunciarlo è Buckingham Palace che parla di “una misura precauzionale“. Il duca di Edimburgo nonché marito della Regina Elisabetta, infatti, si sarebbe sentito poco bene e avrebbe bisogno di riposo e di essere tenuto sotto osservazione dal personale medico. Non sappiamo di preciso in cosa consista il malore del99enne che, già nel dicembre 2019, affrontò un ricovero ospedaliero di qualche giorno. Il brevediramato da Buckingham Palace recita: “Sua altezza reale il duca di Edimburgo è statomartedì sera al King Edward VII Hospital di Londra; il ...

