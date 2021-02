(Di mercoledì 17 febbraio 2021)il temao a mettere in discussione l’. Lo ha capito a chiare lettere, e a costo di bordate polemiche declinate a un’aggressività lessicale, ladel, prestigioso liceo romano,al centro di un “caso”. Una vicenda che non accenna a ridimensionare la portata delle recriminazioni e delle accuse. Per lei, Paola Senesi, sono scattati con grande solerzia di argomentazioni e intenti pedagogici, gogna mediatica e processo social. Ladelneldel kollettivo degli studenti rossi e dei media Tutti pronti. Corsivisti in prima linea. Polemisti. Studenti e professori, solerti ...

SecolodItalia1 : Guai a toccare gender e aborto: la preside del Giulio Cesare finita nel tritacarne dei Kompagni… - ilpepp2 : @maurorotelli @FratellidItalia Guai a toccare i treni. La vostra specialità.... - BileMarco : RT @shipstellari: @nicksavemtr @accountconlaR quando riguarda dayane o mtr va bene ma guai a toccare il king e la queen di sta minchia - shipstellari : @nicksavemtr @accountconlaR quando riguarda dayane o mtr va bene ma guai a toccare il king e la queen di sta minchia - TortoricAurelio : RT @LaVeritaWeb: Guai a toccare il festival targato Rai. Ma di alzare il sipario sul resto non si parla. Rischia di saltare per sempre un s… -

Ultime Notizie dalla rete : Guai toccare

Il Secolo d'Italia

Non esiste festa più alta ele sfilate civitoniche, che fermano la città, l'attività produttiva, il traffico. E per i civitonici - qui aggiungo - quelle sfilate di carri e gente che ...... e la curva saliva in verticale fino a, il 22 novembre, quota 805.947. In meno di 3 mesi , ... La variante inglese di Sars - CoV - 2 incombe e "in 3 - 4 settimane rischiamo di trovarci nei...TORONTO - Il principale responsabile per i ritardi e contrattempi registrati nella campagna vaccinale in Canada ha un nome e un cognome: Justin Trudeau. È questa l’opinione della stragrande maggioranz ...Incastrati dagli agenti della Squadra Mobile i due malviventi che hanno colpito in cinque attività causando parecchi danni ...