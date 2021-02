Governo: una ventina di interruzioni per Draghi al Senato, l'applauso più forte sul Covid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Sono state una ventina le interruzioni che Mario Draghi ha avuto al Senato nel suo discorso per la fiducia. Ci sono stati applausi decisi, altri appena accennati, fino alla standing ovation finale da parte dei Senatori che lo sostengono. In pratica la quasi totalità dell'aula. L'applauso più deciso è stato anche uno dei primi, quello sulle parole che il premier ha subito riservato alle vittime del Covid e ai sacrifici degli italiani nel lungo periodo della pandemia. Lo stop più rumoroso, e anche il più divisivo, è stato quello sul nome di Giuseppe Conte, citato dal premier: applaudito dalla ex maggioranza (con i grillini in piedi) ma bersagliato da alcuni 'buu' dell'aula. Battimani anche su Europa e Euro, la scuola in presenza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Sono state unaleche Marioha avuto alnel suo discorso per la fiducia. Ci sono stati applausi decisi, altri appena accennati, fino alla standing ovation finale da parte deiri che lo sostengono. In pratica la quasi totalità dell'aula. L'più deciso è stato anche uno dei primi, quello sulle parole che il premier ha subito riservato alle vittime dele ai sacrifici degli italiani nel lungo periodo della pandemia. Lo stop più rumoroso, e anche il più divisivo, è stato quello sul nome di Giuseppe Conte, citato dal premier: applaudito dalla ex maggioranza (con i grillini in piedi) ma bersagliato da alcuni 'buu' dell'aula. Battimani anche su Europa e Euro, la scuola in presenza, ...

