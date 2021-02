TV7Benevento : Governo: Guidesi, 'confronto con ministri, spero in sensibilità lombarda'... - DinoCisneros1 : RT @Affaritaliani: 'Imprese, Draghi cambia passo?' Guidesi: 'Da Regione c'è sostegno' - Affaritaliani : 'Imprese, Draghi cambia passo?' Guidesi: 'Da Regione c'è sostegno' - cremaonline : Politica: Fondo ristorazione, #Guidesi e #Rolfi chiedono che il ‘governo sblocchi i 600 milioni’ Clicca per i dett… - SimoneFioletti : RT @FloMassardi: REGIONE LOMBARDIA HA CHIESTO AL GOVERNO CHE I RISTORANTI POSSANO RIMANERE APERTI FINO ALLE 22.00!! ???? Il presidente Attil… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Guidesi

Il Tempo

...Secondo, "un'atra urgenza non più rimandabile è il rispetto dei tempi dell'erogazione della cassa integrazione: i ritardi non sono più ammissibile, per questo siamo certi che il nuovo......di Salvini di entrare nel nuovoè stata saggia e contiamo di riuscire a dare risposte concrete alla parte produttiva del Paese e alle imprese che ci hanno sempre sostenuto, con Guido...Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Moratoria, politiche attive del lavoro.. ieri nel confronto che abbiamo fatto con i ministri queste cose le abbiamo sollevate e le abbiamo dette, nella speranza che ci s ...Milano, 17 feb. (Adnkronos) - 'In questi giorni si susseguono indiscrezioni circa la volontà del nuovo Governo di adottare un forte cambio di ...