Draghi: 'non è buona idea cambiare tasse una alla volta, intervento complessivo su fisco' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano una all'altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta. Un intervento complessivo rende anche più difficile che specifici gruppi di pressione riescano a spingere il governo ad adottare misure scritte per avvantaggiarli". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano una all'altra. Non è unaleuna. Unrende anche più difficile che specifici gruppi di pressione riescano a spingere il governo ad adottare misure scritte per avvantaggiarli". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato.

