Da Draghi zero sui diritti LGBT+ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il discorso del nuovo premier Draghi è stato un discorso di buon senso, però con pochi dettagli, quindi dovremo aspettare i primi decreti per una valutazione. In particolare sull’ambiente ci aspettavamo delle linee guida più concrete, invece per ora abbiamo appreso solo enunciazioni. Poco concreta è la proposta sulla lotta alla burocrazia perché senza norme per la semplificazione, basandosi solo sulla formazione del personale non consente una reale semplificazione della macchina burocratica dello stato, che è molto contorta e spesso inutilmente complessa. La burocrazia va semplificata e resa completamente digitale. Inoltre, anche su gender gap solo buone enunciazioni, ma va capito poi concretamente come consentirà alle donne di poter fare concretamente la stessa carriera degli uomini. Invece, sui diritti della comunità LGBT+, a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il discorso del nuovo premierè stato un discorso di buon senso, però con pochi dettagli, quindi dovremo aspettare i primi decreti per una valutazione. In particolare sull’ambiente ci aspettavamo delle linee guida più concrete, invece per ora abbiamo appreso solo enunciazioni. Poco concreta è la proposta sulla lotta alla burocrazia perché senza norme per la semplificazione, basandosi solo sulla formazione del personale non consente una reale semplificazione della macchina burocratica dello stato, che è molto contorta e spesso inutilmente complessa. La burocrazia va semplificata e resa completamente digitale. Inoltre, anche su gender gap solo buone enunciazioni, ma va capito poi concretamente come consentirà alle donne di poter fare concretamente la stessa carriera degli uomini. Invece, suidella comunità, a ...

MARIO DRAGHI, VIDEO VOTO FIDUCIA SENATO/ Castellone: “Con sì sacrificata unità M5s” Discorso Premier Mario Draghi, voto fiducia Senato: diretta video streaming. Temi e programma Governo. Castellone: "Sacrificata unità M5s".

