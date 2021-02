Ct Iran non va a Cortina per i Mondiali: veto del marito. Kostner: 'Le donne indossino un fiocco' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un appuntamento atteso a lungo, preparato con tutto l'impegno e la passione che negli anni l'hanno già portata al suo posto di responsabilità. Ma all'ultimo momento il sogno di Samira Zargari , ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un appuntamento atteso a lungo, preparato con tutto l'impegno e la passione che negli anni l'hanno già portata al suo posto di responsabilità. Ma all'ultimo momento il sogno di Samira Zargari , ...

Eurosport_IT : In Iran una legge prevede che una donna debba chiedere al marito il permesso per l’espatrio. Samira Zargari non l’… - MediasetTgcom24 : Iran, ct non può accompagnare squadra femminile di sci a Cortina: ordine del marito - senborgonzoni : 21° secolo... Samira Zargari, allenatore capo della squadra di sci iraniana, non ha potuto accompagnare la sua squ… - Utepils21 : Nell'Iran mussulmano la moglie non solo non può viaggiare, ma neppure il passaporto può fare, senza il benestare de… - _LoZio : RT @Eurosport_IT: In Iran una legge prevede che una donna debba chiedere al marito il permesso per l’espatrio. Samira Zargari non l’ha ott… -