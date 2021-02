Covid, i dati della Campania: scende l’indice di positività, 14 le vittime (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1575 le nuove positività al Covid riscontrate in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 20.469 tamponi (tra molecolari e antigenici). l’indice di positività scende al 7,69% (ieri era all’8,02%). Quattordici, invece, le vittime. Ecco il bollettino diramato dall’Unità di Crisi: Positivi del giorno: 1.575 (di cui 135 casi identificati da test antigenici rapidi) di cuiAsintomatici: 1.388Sintomatici: 52 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 20.469 (di cui 2.427 antigenici) Totale positivi: 246.592 (di cui 3.387 antigenici)Totale tamponi: 2.714.018 (di cui 69.674 antigenici)? ?Deceduti: 14 (*)?Totale deceduti: 4.053 Guariti: 862Totale guariti: 172.860 * 8 deceduti nelle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1575 le nuovealriscontrate innelle ultime 24 ore a fronte di 20.469 tamponi (tra molecolari e antigenici).dial 7,69% (ieri era all’8,02%). Quattordici, invece, le. Ecco il bollettino diramato dall’Unità di Crisi: Positivi del giorno: 1.575 (di cui 135 casi identificati da test antigenici rapidi) di cuiAsintomatici: 1.388Sintomatici: 52 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 20.469 (di cui 2.427 antigenici) Totale positivi: 246.592 (di cui 3.387 antigenici)Totale tamponi: 2.714.018 (di cui 69.674 antigenici)? ?Deceduti: 14 (*)?Totale deceduti: 4.053 Guariti: 862Totale guariti: 172.860 * 8 deceduti nelle ...

