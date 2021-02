Covid, i dati del Salernitano: 325 i nuovi contagi. Ecco dove (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo il bollettino dell’unità di crisi della regione Campania oggi sono 325 i nuovi positivi in provincia di Salerno per un totale di 36.707. Il maggior numero di casi continua a registrarsi nell’agro nocerino sarnese con il primato di Scafati che, in una sola giornata, registra 56 nuovi contagi, superiore anche al Comune capoluogo, Salerno, dove oggi i nuovi positivi sono 48. Restando nell’agro dove i sindaci a giusta ragione hanno raccolto le preoccupazioni sollecitando il prefetto di Salerno con una lettera ad un incontro urgente per una decisione organica e omogenea sul territorio che riguardi le scuole, c’è Angri con 14 casi, 20 a Sarno, 11 a Sant’Egidio del Monte Albino, 10 nuovi positivi a Nocera inferiore, 7 a Pagani, 5 a Nocera ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo il bollettino dell’unità di crisi della regione Campania oggi sono 325 ipositivi in provincia di Salerno per un totale di 36.707. Il maggior numero di casi continua a registrarsi nell’agro nocerino sarnese con il primato di Scafati che, in una sola giornata, registra 56, superiore anche al Comune capoluogo, Salerno,oggi ipositivi sono 48. Restando nell’agroi sindaci a giusta ragione hanno raccolto le preoccupazioni sollecitando il prefetto di Salerno con una lettera ad un incontro urgente per una decisione organica e omogenea sul territorio che riguardi le scuole, c’è Angri con 14 casi, 20 a Sarno, 11 a Sant’Egidio del Monte Albino, 10positivi a Nocera inferiore, 7 a Pagani, 5 a Nocera ...

