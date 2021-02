Covid, 369 decessi e 12.074 nuovi positivi. Tasso di positività al 4,1% (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 12.074 nuovi casi di coronavirus a fronte di 294.411 tamponi effettuati per un tasso di positività del 4,1%. Il tasso è dunque il leggera risalita, ieri erano stati rilevati infatti 10.386 nuovi casi con 274.019 tamponi per un tasso di positività del 3,8%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 12.074 nuovi casi di coronavirus a fronte di 294.411 tamponi effettuati per un tasso di positività del 4,1%. Il tasso è dunque il leggera risalita, ieri erano stati rilevati infatti 10.386 nuovi casi con 274.019 tamponi per un tasso di positività del 3,8%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

