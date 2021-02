Cosa succede alla pelle (e all’umore) prima, durante e dopo il ciclo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stanno per arrivare. Sono di nuovo in quel periodo del mese. Non ti avvicinare che mordo. Tutte espressioni familiari per chi deve fare i conti con il proprio ciclo ormonale. Un flusso nella vita di una donna che coincide in durata con quello delle fasi lunari, le cui variazioni avvengono in circa 28/29 giorni, tanto da lasciar credere per secoli che il ciclo mestruale fosse influenzato dal satellite terrestre. Molti gli studi condotti sull’argomento, ma non è stata provata alcuna connessione inconfutabile. Una delle più recenti ricerche pubblicata da Science Advances ha riaperto il dibattito e riacceso i riflettori sulla cronobiologia, che spiega le funzioni del nostro corpo sulla base dell’alternanza di luce e buio. La pubblicazione riferisce di una sincronizzazione del ciclo mestruale alla luminosità e a certe misurazioni gravimetriche della luna. Analizzando il ciclo mestruale di un pool di donne si è notato che andando avanti con gli anni ed esponendole a una luce notturna artificiale si accorciava e perdeva la sua sincronizzazione con quello lunare. La discussione, però, resta aperta e con essa la domanda: a cosa sono dovute le variazioni di umore e del nostro corpo prima, durante e dopo l’arrivo delle mestruazioni? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stanno per arrivare. Sono di nuovo in quel periodo del mese. Non ti avvicinare che mordo. Tutte espressioni familiari per chi deve fare i conti con il proprio ciclo ormonale. Un flusso nella vita di una donna che coincide in durata con quello delle fasi lunari, le cui variazioni avvengono in circa 28/29 giorni, tanto da lasciar credere per secoli che il ciclo mestruale fosse influenzato dal satellite terrestre. Molti gli studi condotti sull’argomento, ma non è stata provata alcuna connessione inconfutabile. Una delle più recenti ricerche pubblicata da Science Advances ha riaperto il dibattito e riacceso i riflettori sulla cronobiologia, che spiega le funzioni del nostro corpo sulla base dell’alternanza di luce e buio. La pubblicazione riferisce di una sincronizzazione del ciclo mestruale alla luminosità e a certe misurazioni gravimetriche della luna. Analizzando il ciclo mestruale di un pool di donne si è notato che andando avanti con gli anni ed esponendole a una luce notturna artificiale si accorciava e perdeva la sua sincronizzazione con quello lunare. La discussione, però, resta aperta e con essa la domanda: a cosa sono dovute le variazioni di umore e del nostro corpo prima, durante e dopo l’arrivo delle mestruazioni?

