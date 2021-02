CorSport: il Napoli avrebbe preferito curare Mertens in sede, ma lui ha scelto il Belgio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Mertens, il cui rientro a Napoli, dopo le cure per la caviglia effettuate in Belgio, è previsto nel weekend. In particolare, il quotidiano sportivo scrive che il Napoli avrebbe preferito seguire da vicino il giocatore, curandolo in sede. Il belga, però, ha chiesto ed ottenuto di poter partire: prima Dubai, poi ilBelgio. “Il Napoli, sin dalla distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti rimediata a San Siro con l’Inter il 16 dicembre, avrebbe preferito trattare il giocatore in sede così da monitorarlo quotidianamente, ma Dries, in virtù del diritto di optare per soluzioni differenti, chiese e ottenne di svolgere il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a, il cui rientro a, dopo le cure per la caviglia effettuate in, è previsto nel weekend. In particolare, il quotidiano sportivo scrive che ilseguire da vicino il giocatore, curandolo in. Il belga, però, ha chiesto ed ottenuto di poter partire: prima Dubai, poi il. “Il, sin dalla distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti rimediata a San Siro con l’Inter il 16 dicembre,trattare il giocatore incosì da monitorarlo quotidianamente, ma Dries, in virtù del diritto di optare per soluzioni differenti, chiese e ottenne di svolgere il ...

CorSport : #Nedved e #Paratici, nessuna sanzione per il video virale di Napoli - CorSport : #Napoli, #Maradona e il retroscena su #InterJuve: 'Li fanno vincere' ?? - napolista : CorSport: il Napoli avrebbe preferito curare Mertens in sede, ma lui ha scelto il Belgio Il club avrebbe voluto mon… - napolista : CorSport: Mertens tornerà a Napoli nel fine settimana Il belga sta meglio. Appena rientrato in città sarà visitato… - LombaFab : RT @Francalidia4: @AvvBiancoNero @Gazzetta_it @CorSport @SerieA @FIGC Non ti risponderanno mai..quest'anno ne hanno fatte più di Bertoldo… -