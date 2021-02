Coronavirus | Galli | La variante inglese al 30% dei contagi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Galli

rileva che la sensazione ormai che queste siano le proporzioni che si vedono nel resto della citt , ma anche in tutta Italia. In Lombardia siamo tra il 30 il 35% di incidenza della variante ...Lombardia: bollettino 16 febbraio Ecco il bollettino delin Lombardia il 16 ...per la diffusione della pandemia è alto e lo dimostrano le ultime dichiarazioni di Massimo. ...La sensazione è che la variante inglese sia al 30% dei contagi. Così Massimo Galli , direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, sul ...Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ...