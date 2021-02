“Coprifuoco va annullato, viola diritto alla libertà”. La decisione del Tribunale Internazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La decisione espressa dal giudice del Tribunale Internazionale dell’Aja fa subito il giro del mondo: “In Olanda il Coprifuoco deve essere revocato immediatamente”. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la decisione di istituire un Coprifuoco è stata presa nonostante l’Olanda non versasse in una situazione di emergenza. Il Coprifuoco nel Paese, infatti, era stato stabilito sulla base di una legge di emergenza, che prevede che un gabinetto possa introdurre regole emergenziali senza coinvolgere il Senato e la Camera dei rappresentanti nel processo decisionale. Una situazione molto simile a quella italiana e ad altri Stati. Da noi, però, per il momento tutto tace. Si spera che la decisione del Tribunale ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laespressa dal giudice deldell’Aja fa subito il giro del mondo: “In Olanda ildeve essere revocato immediatamente”. Secondo quanto stabilito dCorte, ladi istituire unè stata presa nonostante l’Olanda non versasse in una situazione di emergenza. Ilnel Paese, infatti, era stato stabilito sulla base di una legge di emergenza, che prevede che un gabinetto possa introdurre regole emergenziali senza coinvolgere il Senato e la Camera dei rappresentanti nel processo decisionale. Una situazione molto simile a quella italiana e ad altri Stati. Da noi, però, per il momento tutto tace. Si spera che ladel...

BMusolino : RT @SANDOKA01862048: Il ridicolo e inutile coprifuoco in Olanda annullato dalla giustizia con decorrenza immediata. Da noi si dorme. - Carmine13051963 : RT @SANDOKA01862048: Il ridicolo e inutile coprifuoco in Olanda annullato dalla giustizia con decorrenza immediata. Da noi si dorme. - Piero42395724 : RT @SANDOKA01862048: Il ridicolo e inutile coprifuoco in Olanda annullato dalla giustizia con decorrenza immediata. Da noi si dorme. - SMannapoli : In un batter d'occhio in #Olanda, la Corte d'Appello ripristina il #coprifuoco (che era stato annullato in mattinat… - WomanfromTokyo2 : @filippocioni @Laura_Bennati @annaiov1 E così, un tribunale dell'Aja ha annullato il coprifuoco nei Paesi Bassi -