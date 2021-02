Compie 69 anni Lamberto Sposini | la verità sulle sue condizioni oggi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tanti auguri a, il giornalista69. Come sta dopo l’ictus che lo ha colpito diecifa? Una vita dedicata al giornalismo, alla parola, che ora non può usare più. La storia di69, è una storia tragica ma anche di forza, determinazione e amore. La sua vita e quella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Federico #Bernardeschi?? L'attaccante esterno di #Carrara compie oggi 2??7?? anni ??! 27 presen… - ItaliaRai : Oggi compie gli anni un campione italiano del motociclismo, tanti auguri a #ValentinoRossi?????? - GoalItalia : Custode di Juve e Lazio con toccata e fuga all'Inter ???? Angelo Peruzzi compie 51 anni ?? - gis_sa : RT @GoalItalia: 'E segna sempre lui... e segna sempre lui...' ?? 188 goal in A, 3 volte capocannoniere: Beppe Signori compie 53 anni ?? http… - Pigiamaway : RT @parallelecinico: Compie 58 anni l’uomo che ha dato forma ai nostri sogni di ieri, di oggi. Forever, His Airness. (post ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Compie anni

Sky Sport

"In questi cento, la terapia insulinica si è evoluta adattandosi ai mutevoli e crescenti bisogni di salute della popolazione con diabete e oggi proprio grazie alle incredibile galoppata della ...... che diversiprima, in un mondo ancora "normale", ha visitato alcuni pazienti affetti da ... Tancredi disubbidisce alle richieste del suo stesso "narratore" eun errore fatale proprio quando ...Buon compleanno Leonardo Pieraccioni : il popolare comico e attore toscano, nato il 17 febbraio del 1965, spegne 56 candeline. Pieraccioni è stato autore di film cult della commedia italiana: tra gli ...Il club non ha dubbi sul centrale, che sta bruciando le tappe. Ma il 19enne e il suo agente vogliono le giuste garanzie tecniche. E gli ammiratori non mancano ...