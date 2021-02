Clarice: la serie sequel de Il Silenzio degli Innocenti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo il successo planetario de Il Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme, i fan aspettavano con ansia l’uscita dell’attesissima serie tv sequel del film il cui titolo e Clarice. Dove potremmo vedere Clarice? Clarice, sequel del celebre film Il Silenzio degli Innocenti ha una data di uscita in Italia: il 9 aprile su Rai2, in prima visione assoluta e in esclusiva. Il cast A ricoprire il ruolo di Clarice, per cui Jodie Foster conquistò uno dei cinque Premi Oscar del film, è la giovane Rebecca Breeds. Al suo fianco, Michael Cudlitz nel ruolo di Paul Krendler, Lucca de Oliveira di Tomas Esquivel, Kal Penn di Shaan Tripathi, Nick Sandow dell’agente Clarke, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo il successo planetario de Ildi Jonathan Demme, i fan aspettavano con ansia l’uscita dell’attesissimatvdel film il cui titolo e. Dove potremmo vederedel celebre film Ilha una data di uscita in Italia: il 9 aprile su Rai2, in prima visione assoluta e in esclusiva. Il cast A ricoprire il ruolo di, per cui Jodie Foster conquistò uno dei cinque Premi Oscar del film, è la giovane Rebecca Breeds. Al suo fianco, Michael Cudlitz nel ruolo di Paul Krendler, Lucca de Oliveira di Tomas Esquivel, Kal Penn di Shaan Tripathi, Nick Sandow dell’agente Clarke, ...

