Casagiove piange la scomparsa del prof Michele Falcone

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti(Ce) – Ieri, 16 febbraio, si è spenta la voce, accorata e sferzante, di. Fredda ormai la mente instancabilmente fervida. Il suo cuore – sempre pulsante per la famiglia, la società, la cultura, la politica – ha cessato di battere sul far della sera, lasciando attoniti ed affranti la moglie Franca, il figlio Alfonso, tutti i familiari ed i numerosi amici che con lui percorsero esaltanti tratti di vita. Ma chi era? Docente liceale di latino e storia, indomito esponente della Destra sociale casertana, co-fondatore (con l’avv Gaetano Iannotta ed altri intellettuali di differente estrazione) e presidente onorario dell’associazione Nuovo Umanesimo Casertano (NUC), saggio componente di vari sodalizi attivi in diversi campi d’impegno civile. A ...