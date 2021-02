Caos diritti tv | salta l’assemblea Sky deve pagare i 131 milioni non versati alla Lega dopo il lockdown

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)diSerie A suitv. In nove società non si sono presentateriunione. ROMA – Nuovo rinvio suitv di Serie A.le diverse fumate grigie dei giorni scorsi, le televisioni in corsa speravano di chiudere neldel 17 febbraio, ma ancora una volta si è concluso con un nulla di fatto. Nove società (Benevento, Bologna, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino e Crotone) non si sono presentate e il quorum non è stato raggiunto. Nei prossimi giorni si proverà ad arrivare ad un accordo anche se la strada sembra essere in salita. La spaccatura La spaccatura all’interno dellaè evidente. Da una parte ci sono club che sono pronti ad assegnare i...

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #LegaSerieA, caos sui diritti tv ?? Saltata l’assemblea odierna #LBDV #LeBombeDiVlad - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #LegaSerieA, caos sui diritti tv ?? Saltata l’assemblea odierna #LBDV #LeBombeDiVlad - BombeDiVlad : ?? #LegaSerieA, caos sui diritti tv ?? Saltata l’assemblea odierna #LBDV #LeBombeDiVlad - fabioboldrini2 : @AntonelloAng @Fabio25629685 Non è vero. È impotente, privata dei più elementari diritti da una classe dirigente ig… - ChiaroLeo : MAI VISTO, TANTO CHIASSO X NULLA, A 1 BAMBINA CALUNNIE DAL 2008, SENZA DIRITTI REPLICA, RAZZA ARIANA DURSO, VERGOGN… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos diritti

Digital-Sat News

L'impasse tra fondi etv non si sblocca, la Lega Serie A resta nel. L'opposizione di chi ancora è favorevole all'affare coi private equity stavolta si è fatta sentire: come preannunciato ieri all'ANSA da ...... l'Afghanistan rischia ora di cadere nel, di destabilizzare ulteriormente una regione fragile, ... "non deve eliminare le sanzioni sui talebani finché non rispettano gli obblighi basici sui...Continua, come gli anni precedenti, il caos sui diritti televisivi di Serie A TIM. Rimangono così invenduti i diritti tv per il triennio 2021/2024. È stata, infatti, rinviata l’ assemblea di Lega che ...Ricordiamo che è notizia di ieri il rilancio operato da Sky, che propone oltre mezzo miliardo (505 milioni) di euro entro tre giorni in caso di assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio Sky ...