Barcellona, per la prima volta in Champions due sconfitte di fila al Camp Nou (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quella di ieri sera contro il Paris Saint-Germain è stata la prima volta nella storia del Barcellona in cui la squadra ha perso due partite consecutive in casa in Uefa Champions League. Lo riporta il sito della Uefa. Il ko precedente, risale alla fase a gironi di dicembre, ed è costata il primo posto ai blaugrana: 0-3 contro la Juventus, con i bianconeri che riescono a ribaltare il ko all'andata, finendo davanti nel proprio raggruppamento.

